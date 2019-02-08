Вкусный паштет из куриной грудки с грецкими орешками за считанные минуты

Ингредиенты:

филе куриной грудки — 400 г;

сливочное масло — 2 ст. л.;

лук — 1 головка;

грецкие орехи — 100 г;

чеснок — 2 зубчика;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль, перец.

Приготовление:

Отвариваем куриную грудку в течение 15 минут, добавляем лавровый лист, затем остужаем.

Лук нарезаем мелко, чеснок измельчаем и обжариваем на смеси сливочного и растительного масла до золотистости.

Складываем все ингредиенты в блендер и измельчаем до состояния паштета, солим и перчим по вкусу.

Подавайте паштет с хлебом и помидорами.

Приятного аппетита!

Автор идеи — Елена Галл

Фотоматериалы — vkuso.ru

Включим немного музыки для настроения?

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