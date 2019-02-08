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Вкусный паштет из куриной грудки с грецкими орешками за считанные минуты
Прекрасная закуска или перекус! Равнодушным никто не останется!
Ингредиенты:
филе куриной грудки — 400 г;
сливочное масло — 2 ст. л.;
лук — 1 головка;
грецкие орехи — 100 г;
чеснок — 2 зубчика;
растительное масло — 2 ст. л.;
соль, перец.
Приготовление:
Отвариваем куриную грудку в течение 15 минут, добавляем лавровый лист, затем остужаем.
Лук нарезаем мелко, чеснок измельчаем и обжариваем на смеси сливочного и растительного масла до золотистости.
Складываем все ингредиенты в блендер и измельчаем до состояния паштета, солим и перчим по вкусу.
Подавайте паштет с хлебом и помидорами.
Приятного аппетита!
Автор идеи — Елена Галл
Фотоматериалы — vkuso.ru
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