Просмотров: 3420
Самый простой рецепт приготовления маринованных куриных желудочков
Смотришь и понимаешь: вот-вот попробуешь нечто фантастическое!
Ингредиенты:
куриные желудочки — 1 кг,
лук — 2 головки,
чеснок — 10 зубчиков,
соевый соус — 50 мл,
зелень — 1 пучок,
уксус 9% — 3 ст.ложки.
оливковое масло — 150 мл,
соль — щепотка,
соль, специи и перец по вкусу,
Приготовление:
Промываем хорошенько желудочки.
Срезаем все лишнее.
Затем отвариваем до готовности, с добавлением соли и специй, остужаем и нарезаем.
Лук нарезаем полукольцами.
Перекладываем желудочки в емкость для маринования, добавляем 9% уксус (по желанию заменяем яблочным), соевый соус, растительное масло, соль, перец, сахар, измельченный чеснок и зелень.
Перемешиваем и убираем мариноваться на ночь в прохладное место.
Приятного аппетита!
Фотоматериалы — ok.ru
Включим немного музыки для настроения?
Сейчас играет:
Читайте также:
Десерты и выпечка
Просмотрено
3721
Осталось пюре после ужина? Готовим обалденное картофельное печенье!
Десерты и выпечка
Просмотрено
2876
В меру сладкий и очень вкусный Польский пирог с малиной
Десерты и выпечка
Просмотрено
3242
Кофейный кекс
Второе
Просмотрено
2263
Изумительные шашлычки «ЯКИТОРИ» из куриной печени с курагой
Второе
Просмотрено
5085
Экспресс-мясо! Супер рецепт!
Десерты и выпечка
Просмотрено
2409
Сытное блюдо ресторанного уровня: Пирог-венок с беконом, яйцами и сыром
Десерты и выпечка
Просмотрено
3260
Обалденно вкусные и пышные яблочные оладьи без муки
Десерты и выпечка
Просмотрено
3619
Нежные блинчики из кабачков с чесночной начинкой
Десерты и выпечка
Просмотрено
2420
Кекс с беконом и луком. Вкусная замена бутерброду!
Второе, Разное
Просмотрено
6468
Новогоднее меню 2018 — простые и вкусные рецепты. Украшение и сервировка стола 2018
Второе
Просмотрено
3816
Сытное и вкусное блюдо к семейному ужину — Картофель под «шубой»
Десерты и выпечка
Просмотрено
4510
Украинский тортик с необычным вкусом: Маковый пляцок
Десерты и выпечка
Просмотрено
2628
«Муравейник» — десерт моего детства в новой интерпретации
Десерты и выпечка
Просмотрено
3101
Обалденные сырные лепёшки с начинкой на скорую руку
Десерты и выпечка
Просмотрено
7929
Обалденные пирожки-лепешки с картошкой и сыром. Дети не отходят пока готовлю!
Закуски
Просмотрено
4483
Всю зиму жалела, что сделала мало! Великолепный салат на зиму «Шарлотта»
Десерты и выпечка
Просмотрено
3993
Универсальный рецепт для вкусного лимонного и клюквенного пирога с оригинальным и незабываемым вкусом
Десерты и выпечка
Просмотрено
2745
Пицца, от которой теряешь голову!
Второе
Просмотрено
2713
Курица в лимонном соусе по-китайски
Десерты и выпечка
Просмотрено
2811
Оригинальная и очень вкусная картофельная пицца — полноценный ужин!
Десерты и выпечка, Закуски
Просмотрено
2554
Шпроты в тесте с помидорками и зеленью!
Десерты и выпечка
Просмотрено
5397
Пирожки, которые так и хочется съесть: 6 простых и вкусных рецептов
Десерты и выпечка
Просмотрено
3264
Пирог-ватрушка с творожной начинкой: прекрасный способ накормить ребенка творогом!
Второе
Просмотрено
2531
Нежная говядина под сырным соусом: получается особенно восхитительна!