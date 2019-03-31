Самый простой рецепт приготовления маринованных куриных желудочков

Ингредиенты:

куриные желудочки — 1 кг,

лук — 2 головки,

чеснок — 10 зубчиков,

соевый соус — 50 мл,

зелень — 1 пучок,

уксус 9% — 3 ст.ложки.

оливковое масло — 150 мл,

соль — щепотка,

соль, специи и перец по вкусу,

Приготовление:

Промываем хорошенько желудочки.

Срезаем все лишнее.

Затем отвариваем до готовности, с добавлением соли и специй, остужаем и нарезаем.

Лук нарезаем полукольцами.

Перекладываем желудочки в емкость для маринования, добавляем 9% уксус (по желанию заменяем яблочным), соевый соус, растительное масло, соль, перец, сахар, измельченный чеснок и зелень.

Перемешиваем и убираем мариноваться на ночь в прохладное место.

Приятного аппетита!

Включим немного музыки для настроения?

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