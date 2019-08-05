Вкуснейшие маринованные баклажаны. Уже неделю едим баклажаны только в таком виде! Попробуйте

Выкладываем полученную смесь в банку и закрываем крышкой.

Помещаем баклажаны в маринад и хорошо перемешиваем.

Достаем баклажаны из духовки, остужаем и нарезаем квадратами .

Запекаем при 190 С в течение 20-25 минут.

Включим немного музыки для настроения?

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