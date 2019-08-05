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Вкуснейшие маринованные баклажаны. Уже неделю едим баклажаны только в таком виде! Попробуйте
Пальчики оближешь!
Ингредиенты:
Баклажаны — 2 шт,
Лук — 1 шт,
Чеснок — 3 зуб,
Сахар — 1 ч.л,
Соль — 1 ч. л,
Петрушка,
Масло подсолнечное — 2 ст. л,
Уксус 9% — 1 ст. л.
Приготовление:
Баклажаны моем и срезаем края.
Нарезаем баклажаны вдоль пластинками 1 см.
Выкладываем баклажаны на противен, смазанный растительным маслом.
Запекаем при 190 С в течение 20-25 минут.
Готовим маринад: нарезаем лук полукольцами, измельчаем зелень, чеснок, уксус, соль, сахар и растительное масло.
Достаем баклажаны из духовки, остужаем и нарезаем квадратами.
Помещаем баклажаны в маринад и хорошо перемешиваем.
Выкладываем полученную смесь в банку и закрываем крышкой.
Даем настояться в холодильнике сутки.
Приятного аппетита!
Включим немного музыки для настроения?
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