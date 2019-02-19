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Проверенный рецепт вкуснейшей маринованной мойвы!
Рыбка получается, просто объедение!
Ингредиенты:
мойва — 500 г
сахар — 1 ч.л.
соль — 2 ч.л.
вода — 350 мл
9% уксус — 3 ч.л.
лавровый лист — 3 штуки
черный перец — 10 горошин
гвоздика — 3 штуки
зерновая горчица — 3 ч.л.
Приготовление:
Для маринада: доводим воду до кипения, добавляем все специи и кипятим около 5 минут, затем охлаждаем до комнатной температуры.
Подготавливаем рыбу, хорошо моем и перекладываем в глубокую емкость.
Заливаем рыбу маринадом, накрываем пленкой или крышкой и убираем в холодильник на 12 часов.
Затем перемешиваем и снова убираем на сутки в холодильник.
Через сутки рыба готова.
Приятного аппетита!
Фотоматериалы — pikabu.ru
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