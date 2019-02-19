Проверенный рецепт вкуснейшей маринованной мойвы!

Ингредиенты:

мойва — 500 г

сахар — 1 ч.л.

соль — 2 ч.л.

вода — 350 мл

9% уксус — 3 ч.л.

лавровый лист — 3 штуки

черный перец — 10 горошин

гвоздика — 3 штуки

зерновая горчица — 3 ч.л.

Приготовление:

Для маринада: доводим воду до кипения, добавляем все специи и кипятим около 5 минут, затем охлаждаем до комнатной температуры.

Подготавливаем рыбу, хорошо моем и перекладываем в глубокую емкость.

Заливаем рыбу маринадом, накрываем пленкой или крышкой и убираем в холодильник на 12 часов.

Затем перемешиваем и снова убираем на сутки в холодильник.

Через сутки рыба готова.

Приятного аппетита!

Фотоматериалы — pikabu.ru