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Скумбрия фаршированная сыром: закуска получается на высоте!
Как же это вкусно!
Ингредиенты:
скумбрия,
плавленый сырок,
половинка лимона,
перец,
соль,
растительное масло.
Приготовление:
Отрезаем рыбе голову, чистим, удаляем хребет, оставляем хвостик.
Солим, перчим, поливаем соком лимона и убираем в холодильник на час мариноваться.
Натираем плавленный сырок.
Выкладываем сырок колбаской на одной половинке филе.
Накрываем второй и плотно связываем ниткой.
Выкладываем рыбу на фольгу, смазанную растительным маслом и заворачиваем.
Запекаем при 180 С в течение 20 минут.
Готовую рыбу остужаем, затем ставим в холодильник на ночь для застывания.
Затем снимаем нитку и нарезаем кусочками.
Приятного аппетита!
Фотоматериалы — natalia11.ru
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