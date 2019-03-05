Скумбрия фаршированная сыром: закуска получается на высоте!

Ингредиенты:

скумбрия,

плавленый сырок,

половинка лимона,

перец,

соль,

растительное масло.

Приготовление:

Отрезаем рыбе голову, чистим, удаляем хребет, оставляем хвостик.

Солим, перчим, поливаем соком лимона и убираем в холодильник на час мариноваться.

Натираем плавленный сырок.

Выкладываем сырок колбаской на одной половинке филе.

Накрываем второй и плотно связываем ниткой.

Выкладываем рыбу на фольгу, смазанную растительным маслом и заворачиваем.

Запекаем при 180 С в течение 20 минут.

Готовую рыбу остужаем, затем ставим в холодильник на ночь для застывания.

Затем снимаем нитку и нарезаем кусочками.

Приятного аппетита!

Фотоматериалы — natalia11.ru

Включим немного музыки для настроения?

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