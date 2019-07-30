Нежные маринованные шампиньоны по-корейски. Объедение без особых усилий!

Представляем вашему вниманию рецепт отличной закуски, на которую потребуется совсем немного усилий, а результат превзойдёт все ожидания. Шампиньоны очень вкусные грибочки, а если их правильно замариновать, то все будут уплетать за обе щеки. Корейская кухня хоть и отличается остротой, но в этом рецепте закуска получается нежная, ароматная и изумительная. Когда вы их приготовите и попробуете, то навсегда откажитесь от магазинного варианта. Тем более, что выходит в 2 раза дешевле и в 5 раз вкуснее.

Нужные ингредиенты

свежие шампиньоны – 500 гр

лук – 1 шт

чеснок – 4 зубчика

растительное масло – 100 мл

уксус (9%) – 30 мл

соль,перец – по вкусу

молотый кориандр

петрушка

Начинаем процесс

В первую очередь промываем и очищаем шампиньоны. Выкладываем в кастрюлю. Наливаем воду в неё и ставим на средний огонь. Варим грибы в течении четверти часа, а затем снимаем с плиты. Сливаем все на дуршлаг и даём им остудиться. После чего нарезаем мелко лук и чеснок. Когда шампиньоны остынут, перекладываем их в емкость. Помещаем туда же нарезанные ингредиенты и посыпаем специями. Выливаем масло, уксус и хорошенько перемешиваем. Отправляем все это на 24 часа в холодильник для того, чтобы они пропитались. Можно и на 1 час поместить, но они будут не настолько вкусными, чем через сутки. Готовую закуску посыпаем петрушкой.

Приятного аппетита!