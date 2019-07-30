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Нежные маринованные шампиньоны по-корейски. Объедение без особых усилий!
Супер-рецепт. Грибы получаются особенно ароматные и вкусные!
Представляем вашему вниманию рецепт отличной закуски, на которую потребуется совсем немного усилий, а результат превзойдёт все ожидания. Шампиньоны очень вкусные грибочки, а если их правильно замариновать, то все будут уплетать за обе щеки. Корейская кухня хоть и отличается остротой, но в этом рецепте закуска получается нежная, ароматная и изумительная. Когда вы их приготовите и попробуете, то навсегда откажитесь от магазинного варианта. Тем более, что выходит в 2 раза дешевле и в 5 раз вкуснее.
Нужные ингредиенты
- свежие шампиньоны – 500 гр
- лук – 1 шт
- чеснок – 4 зубчика
- растительное масло – 100 мл
- уксус (9%) – 30 мл
- соль,перец – по вкусу
- молотый кориандр
- петрушка
Начинаем процесс
- В первую очередь промываем и очищаем шампиньоны. Выкладываем в кастрюлю.
- Наливаем воду в неё и ставим на средний огонь. Варим грибы в течении четверти часа, а затем снимаем с плиты.
- Сливаем все на дуршлаг и даём им остудиться.
- После чего нарезаем мелко лук и чеснок.
- Когда шампиньоны остынут, перекладываем их в емкость. Помещаем туда же нарезанные ингредиенты и посыпаем специями. Выливаем масло, уксус и хорошенько перемешиваем.
- Отправляем все это на 24 часа в холодильник для того, чтобы они пропитались. Можно и на 1 час поместить, но они будут не настолько вкусными, чем через сутки.
- Готовую закуску посыпаем петрушкой.
Приятного аппетита!
Включим немного музыки для настроения?
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