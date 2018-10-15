Маринованные молодые шампиньоны — пальчики оближешь!

Приготовление:

Грибы очищаем от сухих веточек, травы и хорошо моем! Даем им стечь.

Закладываем наши грибы в кастрюлю с водой и ставим на газ.

Грибы они отдадут свой сок и осядут.

Как грибы закипят, снимаем пенку, которая образовалась и уменьшаем огонь, варим 30-40 минут.

Затем добавляем 100 гр соли +100 гр уксуса 9% + 1.5-2 ст.л.сахара и провариваем еще 20 минут.

Банки моем, стерилизуем удобным для вас способом.

В каждую банку кладем 2 горошины душистого перца, 4-5 горошком, 2 зубчика чеснока порезанный лепестками, 1 небольшой листик лавра, зелень укропа или петрушки.

Проваренные грибы раскладываем в подготовленные банки, закрываем и укутываем до полного остывания.

P/S в процессе варки можете попробовать маринад и если вам чего то не хватает, добавьте на свой вкус.

Приятного аппетита!

Автор идеи — Наталья Кравченко

Фотоматериалы — vk.com