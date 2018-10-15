Маринованные молодые шампиньоны — пальчики оближешь!
Закрываю десятками банок!
Приготовление:
Грибы очищаем от сухих веточек, травы и хорошо моем! Даем им стечь.
Закладываем наши грибы в кастрюлю с водой и ставим на газ.
Грибы они отдадут свой сок и осядут.
Как грибы закипят, снимаем пенку, которая образовалась и уменьшаем огонь, варим 30-40 минут.
Затем добавляем 100 гр соли +100 гр уксуса 9% + 1.5-2 ст.л.сахара и провариваем еще 20 минут.
Банки моем, стерилизуем удобным для вас способом.
В каждую банку кладем 2 горошины душистого перца, 4-5 горошком, 2 зубчика чеснока порезанный лепестками, 1 небольшой листик лавра, зелень укропа или петрушки.
Проваренные грибы раскладываем в подготовленные банки, закрываем и укутываем до полного остывания.
P/S в процессе варки можете попробовать маринад и если вам чего то не хватает, добавьте на свой вкус.
Приятного аппетита!
Автор идеи — Наталья Кравченко
Фотоматериалы — vk.com