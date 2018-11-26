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Балык из скумбрии — прекрасная быстрая закуска для любого случая!
Вкуснятина невероятная!
Приготовление:
Чистить рыбу и разрезаем на 2 филе, промываем и обсушиваем хорошенько бумажными салфетками.
Смешиваем 2 ст.л. соли, 1 ст.л. сахара, 1 ч.л. сухой горчицы и немного чёрного молотого перчика. Этой смеси хватаем на 1 кг рыбы!
Рыбу хорошенько обсыпать этой смесью и складываем в контейнер.
Убираем на 24 часа в холодильник.
Затем промываем рыбу и хорошенько обсушить.
Кладем рыбу на лоток (без крышки) мясом вверх и убираем в холодильник на 2 суток, периодически переворачивая.
Подаем нарезав под острым углом к поверхности рыбки, чтобы получить широкий тонкий ломтик.
Приятного аппетита!
Автор идеи — Елена Оргюн
Фотоматериалы — postila.ru
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