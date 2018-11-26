Балык из скумбрии — прекрасная быстрая закуска для любого случая!

Приготовление:

Чистить рыбу и разрезаем на 2 филе, промываем и обсушиваем хорошенько бумажными салфетками.

Смешиваем 2 ст.л. соли, 1 ст.л. сахара, 1 ч.л. сухой горчицы и немного чёрного молотого перчика. Этой смеси хватаем на 1 кг рыбы!

Рыбу хорошенько обсыпать этой смесью и складываем в контейнер.

Убираем на 24 часа в холодильник.

Затем промываем рыбу и хорошенько обсушить.

Кладем рыбу на лоток (без крышки) мясом вверх и убираем в холодильник на 2 суток, периодически переворачивая.

Подаем нарезав под острым углом к поверхности рыбки, чтобы получить широкий тонкий ломтик.

Приятного аппетита!

Автор идеи — Елена Оргюн

Фотоматериалы — postila.ru